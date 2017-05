Communiqué du Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)- LA VÉRITÉ A ÉTÉ DITE

Je n’ai jamais cessé de douter en la justice de mon pays, bien que reconnaissant que l’un de ses pans, sans doute mineur, a donné l’impression de s’être mis au service du Pouvoir exécutif.

Utilisant abusivement une affaire totalement privée, certains de mes adversaires politiques ont cherché à me salir, me traînant dans la boue, utilisant les voix heureusement peu crédibles d’hommes ou femmes politiques de leur clan et de quelques journalistes à leur solde pour alimenter tout ce dénigrement, toute cette vindicte.

Mon seul engagement politique en valait-il la peine ?

Ce qui est certain c’est que jamais ils ne m’ont découragé. Je suis resté debout dans l’attente du jour de vérité. Il est aujourd’hui venu.

Je remercie tous mes soutiens, et d’abord mes avocats et ma famille, celle de sang et celle de mes compagnons politiques. Je remercie les chefs de partis qui n’ont jamais cessé de me manifester leurs encouragements.

Sénégalais debout ! Pour poursuivre la refondation de notre République et de ses institutions.

fait à Dakar le 18 mai 2017.