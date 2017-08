Community Shield Arsenal décroche son premier titre en battant Chelsea

Le premier trophée en Angleterre est revenu à Arsenal. Les Londoniens ont signé un succès mérité, même s’il n’a été acquis qu’aux tirs au but.

Pour Arsenal, la nouvelle saison commence de la même façon que la dernière s’était achevée, à savoir une victoire face à Chelsea dans un match couperet pour un trophée national. Après avoir dominé les Blues en finale de la Cup, les Gunners les ont battus dans le cadre de la Community Shield. Ce n’est qu’à l’issue de l’épreuve des tirs au but qu’ils ont pu créer victoire, mais il n’y aura personne pour s’en offusquer. La bande à Wenger a montré un meilleur visage durant ce rendez-vous, laissant augurer une campagne plus reluisante que la précédente. C’est la quatrième fois d’affilée que ce titre revient au lauréat de la Coupe d’Angleterre. Dans ce derby, Arsenal a montré beaucoup plus de choses que son rival, et en particulier en première période. Alexandre Lacazette, lors de ce qui était sa première apparition dans un match enjeu avec les Gunners, avait failli ouvrir le score à la 23e minute. Sa belle frappe décroisée et à mi-hauteur à l’entrée de la surface a échoué sur le poteau.

Avec Goal.com