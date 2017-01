La Compagnie sucrière sénégalaise, les grands moulins de Dakar et d’Abidjan cédés à des marocains

REWMI.COM- La compagnie sucrière du Sénégal va changer de propriétaire au même titre que les Grands Moulins de Dakar et d’Abidjan. L’information est donnée en exclusivité par Jeuneafrique.com qui la tient de Jeune afrique business +. La famille Mimran, propriétaire de ces trois entreprises a décidé de les céder à la société marocaine Forafric, connue pour ses marques de farine et de semoule MayMouna et Ambre. On nous apprend que le montant de l’opération frôlerait le milliard d’euros. Jeuneafrique renseigne que ces trois entreprises réalisent entre 300 et 400 millions d’euros de chiffre d’affaires.