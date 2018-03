Concertations sur le processus electoral- Le satisfecit de BBY

La mouvance présidence, BBY, se félicite des résultats positifs issus des concertations sur le processus électoral.

Le rapport du Cadre de concertation sur le processus électoral (CCPE) fait état de « trois points d’accord, cinq points de convergence, deux points de divergence, cinq points de désaccord et sept recommandations ». Mais pour eux, « les points de convergence constituent des points d’accord sur le principe entre les acteurs qui n’ont divergé que sur leurs modalités d’application». «Cela signifie que l’écart entre les parties prenantes peut être résorbé facilement », se réjouit BBY. En effet, d’après BBY, «ces résultats sont encourageants et méritent d’être capitalisés, surtout dans un environnement fortement pollué par une opposition boycotteuse dont le caractère antidémocratique, nourri par une suspicion maladive, est patent au regard de sa démarche consistant à aller devant la presse pour plaider sa cause et à occuper la rue pour se faire entendre, désertant les lieux de construction démocratique et pacifique des consensus sur les règles du jeu électoral.» Aussi le SEP faisant sienne l’appréciation du Président du CCPE, l’ambassadeur Saidou Nourou Ba, invite le Président de la République, son excellence Monsieur Macky Sall, à recevoir personnellement lesdits acteurs.

M BA