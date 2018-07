Concours général 2018 : Diary Sow, la meileure élève du Sénégal

La délibération du concours général, cuvée 2018, a eu lieu le samedi 30 juin dernier, à la salle de réunion de la Faculté des sciences et techniques de l’éducation de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Diarry Sow, élève en classe de Première S1 au Lycée scientifique d’excellence de Diourbel, a été désignée meilleure élève du concours.

Elle a obtenu le 1er prix de Citoyenneté et Droits de l’Homme, avec une note de 16/20, le 2e prix de Sciences de la Vie et de la Terre (15/20), le 2e accessit de Sciences physiques (16/20) et le 2e accessit de Mathématiques (12,75/20). Nombre total de notes obtenues : 59,75 ». Diarry est ainsi la meilleure fille du Concours général de 2018

Selon le Ministre de l’Education nationale qui a fait l’annonce, elle est suivie de El Hadji Abdoul Aziz Dabakh Kane, élève en classe de Terminale S1 au Lycée technique privé Amadou Sow Ndiaye de Saint-Louis. Ce dernier a obtenu le 1er prix de Philosophie, avec une note de 16/20, le 1er prix d’Histoire (16/20) et le 3e prix de Français (14/20).

Il comptabilise 46 points. Sammy Davis Yann Ombandza, élève en classe de Terminale L’1 au Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis, vient en troisième position. Il a obtenu le 2e prix d’Histoire avec une note de 15/20, le 3e prix de Géographie (14/20) et le 1er accessit de Citoyenneté et Droits de l’Homme (13/20), avec un nombre total de notes de 42.

La cérémonie solennelle de remise des prix est prévue le jeudi 2 août prochain, au Grand Théâtre national de Dakar, et sera présidée par le Président de la République Macky Sall. Le parrain de cette édition de 2018 est le Professeur Iba Der Thiam.