L’ancien député Alcaly Cissé a été condamné hier en Arabie Saoudite à six ans de prison ferme et à payer une amende de 3 milliards fcfa. Il avait été arrêté au Maroc depuis maintenant 5 ans et extradé en Arabie saoudite suite à une plainte pour escroquerie d’un ressortissant de ce pays. Ayant dèja purgé 5 années, il retrouvera les siens dans 1 an. Il échappe ainsi à la peine capitale tant redoutée par ses parents et amis.