Le CONFAMUS relance ses activités

Après avoir traversé une longue période d’hibernation, le Collectif des Femmes d’Affaires musulmanes du Sénégal (CONFAMUS en acronyme) se redynamise.

L’organisation dirigée par Adja Arame Thiam entend, ainsi, évoluer dans la politique de développement pour, à en croire ses animateurs, apporter sa pierre à l’édifice d’un Sénégal Emergent tel que prôné par le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Pour ce faire, elle entamera une tournée à l’intérieur du pays. «Le Collectif des Femmes d’Affaires musulmanes du Sénégal (COFAMUS) a été mis sur pied depuis 2005, mais a eu une reconnaissance juridique en 2006. Nous avions mené beaucoup d’activités sociales comme des dons aux couches déshéritées, des visites et des aides en denrées alimentaires dans certains lieux de privation de libertéprisons. A ce jour, nous comptons plus de 20.000 membres à travers le pays et dans la diaspora. Dans le sens de l’autonomisation de la Femme et du convoi de certaines de nos membres pour effectuer le pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam (Mecque), nous avons également fait d’innombrables efforts. Nous croyons dur comme fer que notre pays ne peut aspirer à l’émergence sans une participation active et effective de la gent féminine et, c’est tout le sens de notre combat», a expliqué la Présidente nationale de la structure. Adja Arame Thiam de poursuivre : «Nous avons constaté les efforts du Gouvernement de la République du Sénégal pour l’autonomisation de la Femme. Le Président Macky a pris des initiatives hardies pour prêter main forte à la femme sénégalaise. Nous, nous entendons ainsi venir en appoint par rapport à ce qui se fait. En plus d’une dizaine d’années d’existence, nous avons eu à capitaliser un certain nombre d’expériences. Pour aller dans une dynamique de groupe et donner un coup de fouet à nos activités et réveiller nos cellules «dormantes», une tournée nationale sera organisée dans les 14 régions du Sénégal dans la période du 10 janvier au 10 Février 2019. Nous envisageons également d’aller visiter la Diaspora sénégalaise avec comme objectif principal : avoir une base de données des demandes pour mener à bon port nos activités», a-t-elle renchéri.