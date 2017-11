Confection de cartes biométriques : Le Sénégal dépense 37 milliards de plus que le Mali

La confection des cartes d’identité biométriques a couté très cher au Sénégal. Si l’on fait la comparaison avec le Mali qui n’a déboursé que 13 milliards de Fcfa pour 17 millions d’habitants, le Sénégal, peut-on dire, le pays qui dépense à tort et à travers, injecte 50 milliards pour l’obtention des nouvelles cartes d’identité. Sur ce, l’ancien commissaire de la CEDEAO Hamid Hamed renseigne : « c’est un document informatisé, c’est de la haute technologie. Donc il faut avoir un recensement pertinent de la population. Et ça règle les problèmes ». Toutefois, les autorités sénégalaises sont-elles flouées pour dépenser 37 milliards de plus que le Mali ? Cette interrogation qui hante l’esprit des sénégalais , mérite d’être élucidée.

Safiyatou Diouf Ndiaye