La conférence de presse d’Aliou Sall empêchée

Troubles devant la mairie de Guédiawaye où Aliou Sall a convié ses militants pour une « importante déclaration ». Deux camps, du même bord politique, se dégagent. Si certains partisans d’Aliou Sall pensent qu’il doit venir et faire sa déclaration pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur le scandale pétrolier dans lequel il est mouillé, d’autres soutiennent le contraire. Ces derniers ne veulent pas qu’une conférence de presse ait lieu à la mairie de la ville de Guédiawaye. Ces partisans qui s’opposent à une déclaration de Aliou Sall, soupçonnent que leur leader annonce sa démission. Et ont barricadé l’entrée de la mairie pour l’empêcher d’y accéder. ce, alors même qu’il n’est pas encore arrivé sur les lieux. « S’il veut démissionner, il n’a qu’à aller au siège de la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc) pour le faire. Mais, il ne va pas démissionner ici, parce que nous avons besoin de lui », insistent ces jeunes.

