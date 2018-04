Confidence de Youssou Ndour : « Le Super Étoile, c’est Habib! »

C’est un Youssou Ndour très affecté par le décès de Habib Faye qui s’est exprimé à l’aéroport de Diass. Parlant de Habib Faye, Youssou Ndour a déclaré : « Déjà, il faut savoir qu’au-delà de la musique, Habib c’était mon petit frère. On a quitté nos maisons familiales en 1987 pour vivre tous les deux ensemble. Il avait quitté sa maison à Saint-Louis et moi j’ai quitté ma maison familiale. Il était la plus grande partie du Super Étoile. Même si vous ne le voyiez pas, c’est lui qui était aux commandes du Super Etoile. Il a arrangé tous nos sons depuis qu’on a commencé à travailler ensemble en 1984. Je l’ai eu au téléphone vendredi à midi, il avait perdu sa voix. Je n’entendais plus la voix de Habib. Je le reconnaissais plus. On a parlé de la Chine où on devait se rendre mais je lui ai dit qu’il fallait qu’il revienne diriger la production qu’on devait faire pour la Coupe du monde. On a passé la nuit du 9 mars dernier avec Mbacké Dioum au Zénith de Viviane. Il était avec sa fille. Il était malade mais il était discret. Le Super Étoile ne sera plus ça, je vous le dis. C’est lui le programme et quand il y’a pas de programme, il n’y a pas de programme. Le corps arrive vendredi. Je tiens à remercier sa femme, sa famille, nos amis, les artistes, l’ambassadeur, le Consul, tout le monde »