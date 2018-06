Conflit avec le Cng : Les lutteurs déposent les « armes »

En croisade contre le Comité national de gestion (Cng) de la lutte, le collectif regroupé autour de Khadim Gadiaga, président de l’Association des lutteurs du Sénégal, exigeait la démission du président du Cng, Alioune Sarr pour protester contre les coupes sur leurs cachets. Mais il semble les lutteurs ont lâché du lest. Reçus ce dimanche matin par Matar Bâ au ministère des Sports, le collectif des lutteurs a finalement décidé de déposer les armes. En effet, Gris Bordeaux et Cies qui réclament, entre autres, le départ du président du Cng, Alioune Sarr, et la cessation des ponctions sur les cachets des lutteurs ont salué l’attitude responsable de leur ministre de tutelle qui, selon eux, a bien joué son rôle de médiateur. Selon les informations de Senego, les lutteurs se rangent désormais derrière Matar Bâ à qui ils font entièrement confiance.