Conflit avec Farba Ngom : Cissé Lo este en justice

Suite et pas fin du différend qui oppose Moustapha Cissé Lo et le député Farba Ngom. Le premier vice-président de l’Assemblée nationale sénégalaise a annoncé hier, en conférence de presse, qu’il compte porter plainte contre le maire des Agnam.

Les prolongations de la «guerre» entre Moustapha Cissé Lo et le député Farba Ngom se jouent en justice. Face à la presse, ce dimanche, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, qui se dit profondément atteint dans son honneur par les déclarations fallacieuses et mensongères (selon ses propres termes) du maire des Agnam, entend saisir, dès ce lundi, son avocat pour lui servir une sommation interpellative. A l’en croire : «Je fais face à la presse en ma qualité de responsable politique. Je veux, sur ces entrefaites, faire des éclairages et autres mises au point suite aux accusations portées par Farba Ngom sur ma personne. Aujourd’hui, je juge nécessaire de le faire pour informer l’opinion sur cette vaste manipulation orchestrée contre moi », a déclaré El Pistolero qui, d’enfoncer le clou : «Ce que vient de dire Farba Ngom ne cadre nullement avec la vérité. Il ne m’a donné que 2 bœufs, et c’était en 2012 lorsque nous accédions au pouvoir et que j’organisais mon «Thiant Serigne Saliou». C’était Amadou Tidjane Sow alias Fouta du SERAS, qui m’avait donné ces bétails à son nom. Depuis, je n’ai reçu aucun bœuf de lui, aucune enveloppe non plus. Il préfère faire dans la délation, le mensonge et les accusations infâmes pour exister. Moi, j’ai toujours vécu à la sueur de mon front. Il est trop petit pour attenter à ma dignité, à mon honneur. Dès demain (ndlr : ce lundi), je vais saisir mon avocat pour lui sommer de fournir des pièces à conviction », s’est-il expliqué. Et Gaston Mbengue d’en prendre pour son grade : «C’est un grand frère pour moi mais il est loin d’être une référence pour moi. Peut-être qu’il fait partie du monde des dealers où Farba Ngom est le chef de file attitré. Voilà un homme qui se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Il a intérêt à se taire et se terrer sinon…», a dit Cissé Lo, dans un ton comminatoire.

Georges Emmanuel Ndiaye