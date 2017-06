CONSEIL CONSTITUTIONNEL : Le 7e sage rassure les sénégalais

Le 7e sage du Conseil constitutionnel Seydou Nourou Tall a promis et rassuré les sénégalais d’exercer sa fonction dans la transparence tout en prenant en compte la lourde responsabilité de leur fonction.

Prêtant serment de se conduire en digne et loyal magistrat, de respecter l’obligation de réserve et l’impartialité, le 7e sage confie et rassure les sénégalais : « Nous veillerons, comme nous l’avons dit dans notre serment, à tout faire, en toute dignité, en toute loyauté, en sachant aussi que c’est un poste où le peuple Sénégalais nous regarde. Et nous allons faire évidemment ce qu’on attend de nous. C’est une grande responsabilité. Une grande joie. Une grande charge. Quand on juge la Constitution, il y a toujours des passions. Il y a des gens qui vont être d’accord sur ce que vous faites. Il y aura d’autres qui vont critiquer ce que vous êtes en train de faire. Mais dans toute chose, il faut regarder Dieu. Et savoir aussi qu’on est là pour le peuple Sénégalais».

Professeur Tall de souligner qu’il fera tout pour être le plus impartial possible. « Nous ne devons pas faire de consultation à titre privé. Nous ne devons pas prendre des positions publiques, nous devons aussi garder le secret des délibérations et des votes. Mais en tant que publicistes, nous allons aussi mettre notre pierre à l’édifice. Nous allons veiller aussi à ce que les décisions du Conseil constitutionnel restent toujours dans la bonne lignée du droit constitutionnel. Pour le reste, on verra au fur et à mesure de notre travail, des difficultés qui viendront toujours, mais nous allons veiller à apporter notre pierre à l’édifice constitutionnel du Sénégal».

A noter que le Conseil constitutionnel est passé de 5 au 7 sages. Le 7e sage de cette instance juridique Seydou Nourou Tall est juriste de formation et professeur titulaire de droit public à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) .

Safiyatou Diouf