Suite et pas fin du grand ménage dans les directions et agences nationales. Macky Sall va encore couper des têtes, à l’occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 8 mai 2019.

Les Dg qui ont fait plus de cinq ans à la tête de leur direction tout comme les retraités sont visés. L’AS cite nommément Ibrahima Diallo diretceur de la Daf et Socé Diop Dionne, Directrice de l’Agence de Construction des Bâtiments et Edifices Publics(ACBEP) qui sont à la retraite depuis belle lurette.