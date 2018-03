Conseil supérieur de la fonction publique locale- Macky Sall plaide pour le transfert de compétences aux collectivités territoriales

Le Chef de l’Etat Macky Sall a présidé, hier, la cérémonie d’installation des membres du Conseil supérieur de la fonction publique locale. Une occasion pour le Président de la République d’annoncer toute sa disponibilité à engager l’Etat à transférer le maximum de compétences et de moyens aux collectivités territoriales.

« Je suis tout à fait engagé pour que l’Etat transfère le maximum de compétences et de moyens. Mais nous sommes obligés d’être exigeants sur le niveau d’exécution des missions qui sont confiées », a déclaré le Président de la République Macky Sall.

Selon le chef de l’Etat, c’est une exigence de citoyenneté, mais aussi un levier de croissance. Ce conseil est un organe de dialogue, de régulation et de veille. Il a pour mission de donner des avis et recommandations sur toutes les questions à caractère général intéressant le fonctionnaire des collectivités locales et de la fonction publique locale. « Ce conseil devra insuffler une nouvelle dynamique à la réforme de la fonction publique locale. C’est comme ça que ça se passe au niveau de l’Etat central, et les collectivités doivent jouer ce rôle. L’Etat peut bien décentraliser, peut bien donner davantage de compétences, de ressources, mais faudrait-il que les services à la base soient assurés », a-t-il fait s avoir.

Ainsi, Macky Sall de demander au Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), au Haut conseil du dialogue social et au gouvernement d’engager cette réflexion sans passion ni conflit. « Il s’agit des problèmes du pays, de nos territoires. C’est une affaire que nous devons nous-mêmes régler sans passion ni conflit. Parce qu’il s’agit des problèmes de nos populations (…), des problèmes que nous devons affronter sans coloration politique », a-t-il dit.

La création du Conseil supérieur de la fonction publique locale s’inscrit dans le renforcement de la démocratie territoriale. « L’absence d’un statut des agents des collectivités territoriales est une limite réelle dans notre organisation territoriale. En effet, l’expérience du régime d’emploi local qui régit le personnel depuis notre indépendance, n’est plus en conformité avec l’importance accrue et la complexité des missions dévolues à nos collectivités locales », a-t-il laissé entendre. Et annonce que le gouvernement veillera à la création diligente d’une structure dédiée à la gestion de la fonction publique locale, apte à prendre en charge le suivi des effectifs, de la masse salariale.

Cependant, le Chef de l’Etat Macky Sall a réitéré sa volonté de moderniser la gestion publique territoriale avec l’installation du Conseil supérieur de la fonction publique locale. « Cette grande réforme exige la modernisation de la gestion publique territoriale, avec la promotion soutenue de la qualité des ressources humaines », a-t-il dit.

Khady Thiam COLY