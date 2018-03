Conseil supérieur de la magistrature Gackou exige le départ de Macky et Madior

Le Grand Parti invite solennellement au Président de la République à quitter, avec son Ministre de la Justice, le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Grand Parti déplore ce qu’il qualifie de mise sous tutelle de la justice sous le joug de l’Exécutif. Ce qui constitue, selon Gackou, « une entrave à l’expression vivante d’une justice au service du Peuple dans l’équité et la morale…» Par conséquent, il exige de l’Exécutif de garantir une véritable expression d’une vie judiciaire, en harmonie avec les principes fondateurs d’une justice de l’éthique et de la morale au nom du Peuple. Pour cela, le parti de Gackou invite solennellement au Président de la République à quitter, avec son Ministre de la Justice, le Conseil Supérieur de la Magistrature. Ce n’est pas tout. Le Grand Parti demande au Président Macky Sall d’être en phase avec l’une des recommandations phares des Assises nationales pour la mise en place d’une Cour constitutionnelle garante des libertés et de l’expression d’une démocratie moderne, humaniste, porteuse de progrès et de développement, au service exclusif du Peuple sénégalais. Se prononçant sur l’annonce faite par le Ministre de la Justice sur la mise en place d’un Comité de concertation sur la modernisation de la justice, Gackou soutient que c’est «une fourberie de plus dans l’optique de divertir l’opinion nationale et les Forces vives de la Nation, afin de se donner du répit et de ne rien faire dans ce domaine si vital pour la vie de la Nation comme ce fut le cas dans les autres secteurs.» A défaut, le SEN du GP appelle toutes ses composantes à se tenir prêtes et mobilisées pour la sauvegarde et la défense des intérêts supérieurs de la Nation.

M.BA