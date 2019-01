Consommation: Une légère hausse des prix en  décembre 

L’Indice harmonisé des Prix à la Consommation du mois de décembre 2018 a progressé de 0,6%, sous l’effet essentiellement d’une augmentation des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des services de « communication » et des « articles d’habillement et chaussures ». En variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 1,3%. Le taux d’inflation annuel s’est établi à 0,5% en 2018.

Les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » se sont renchéris de 1,6% au mois de décembre 2018, d’après l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie. Cette évolution est expliquée par celle des prix des poissons frais, des légumes secs et oléagineux, ainsi que des autres fruits frais. La faiblesse de l’offre au niveau des marchés de certains produits, notamment les poissons frais, explique cette tendance haussière. Toutefois, la baisse des légumes frais en feuilles, des fruits secs et des noix, des légumes frais en fruits ou racine et des pâtisseries, gâteaux, biscuits, viennoiseries, a amoindri la hausse des produits alimentaires au cours du mois sous revue. En variation annuelle, les prix de la fonction ont été majorés de 3,0%. Les prix des services de « communication » se sont relevés de 1,6%, en raison d’un accroissement de ceux de la communication téléphonique, dû à la contraction des promotions de crédit par rapport au mois précédent. En comparaison à leur niveau de décembre 2017, les prix ont chuté de 0,4%. Les prix des « articles d’habillement et chaussures » se sont raffermis de 0,3% en décembre 2018, en rapport avec l’augmentation des prix des vêtements d’enfant et nourrisson et des sous-vêtements d’homme. Par rapport à la période correspondante en 2017, ils ont reculé de 0,4%. Les prix des services de « l’enseignement » et de « loisirs et culture» sont restés stables au cours du mois de décembre 2018. En variation annuelle, ils se sont renchéris respectivement de 2,3% et 3,0%. Les prix des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer », des « biens et services divers » et des services de « restaurants et hôtels » n’ont pas connu de variations sensibles en rythme mensuel. Comparés à la période correspondante en 2017, ils ont évolué respectivement de -0,1%, +0,3% et -0,2%. Les prix des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » se sont repliés de 0,1%, en liaison avec la baisse de ceux des produits pour l’entretien et réparation courante. En variation annuelle, ils ont augmenté de 0,4%. La baisse des prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » en rythme mensuel est liée particulièrement à celle des prix de l’alcool de bouche et des vins et boissons fermentées. En variation annuelle, ils se sont accrus de 11,7%. Les prix des biens et services de « transports » ont régressé de 0,2% en décembre 2018, suite à la contraction de ceux des services de transport aérien de passagers et des pièces détachées et accessoires. Comparés à la période correspondante en 2017, ils se sont réduits de 0,5%. Les prix des services de « santé » ont diminué de 0,4%, sous l’effet d’une baisse de ceux des médicaments traditionnels. En variation annuelle, ils ont évolué de -0,9%. L’inflation sous jacente2 est restée stable en rythme mensuel et a augmenté de 0,6% en variation annuelle. Les prix des produits locaux et ceux des produits importés se sont accrus respectivement de +0,8% et +0,4%. En variation annuelle, ils se sont appréciés respectivement de 1,6% et 0,4%.

Zachari BADJI