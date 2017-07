CONSOMMATION- Le prix du Kg du  sucre en poudre stable en mai 2017

Le prix du kilogramme de sucre raffiné en poudre est resté stable en mai 2017 par rapport à son niveau du mois passé, a appris APA auprès de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Le kilogramme de cette denrée s’est échangé sur le marché local à 608 FCFA (environ 0,97 dollar) comme au mois d’avril 2017. Sur le marché international, le cours du sucre blanc a poursuivi sa baisse entamée depuis février 2017. Entre avril et mai 2017, il s’est replié de 4,7%, en rapport principalement avec les perspectives de production favorables au Brésil. Par contre, sur les cinq premiers mois de 2017, le cours du sucre blanc a augmenté de 16% par rapport à la même période de 2016. En avril 2017, l’organisme F.O. Licht a estimé la production mondiale de sucre à 189 millions de tonnes pour la campagne 2017-2018, soit une progression de 6,8% par rapport aux estimations de 2016-2017. La consommation mondiale de sucre serait également en croissance de 2,2% sur la même période, pour s’établir à 184 millions de tonnes.

Hausse de 13% du secteur primaire

Le secteur primaire (hors agriculture et sylviculture) au Sénégal a enregistré une hausse de 12,9% en variation mensuelle, durant le mois d’avril 2017 comparé au mois précédent, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). « Cette performance est imputable à l’amélioration des débarquements de la pêche (plus 101,6%), le sous–secteur de l’élevage s’étant, par contre, contracté de 3,1% sur la période », avance la DPEE. Sur une base annuelle, une croissance plus vigoureuse de 14,9% est enregistrée, durant la période sous revue, dans le secteur primaire hors agriculture et sylviculture, à la faveur de bons comportements des sous-secteurs de la pêche (plus 60,9%) et de l’élevage (plus 3,8%).