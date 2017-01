CONSOMMATION Le riz brisé ordinaire et le sucre blanc en hausse

Les cours des variétés de riz indienne et thaïlandaise (25% brisure) et du pétrole Brent, ont progressé en décembre 2016, selon la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) du mois de Janvier 2017, sur l’évaluation des cours des matières premières. En revanche, les prix du sucre blanc et de l’huile d’arachide ont reculé pour la période.

En décembre 2016, sur le marché local, le prix du kilogramme de riz brisé ordinaire a progressé de 1,3%, pour s’échanger à 278 FCFA, d’après la dernière publication de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) du mois de Janvier 2017. Par contre, le prix moyen du kilogramme de riz parfumé a reculé de 1%, en variation mensuelle pour s’établir à 407 FCFA. Cette situation s’explique par des mesures prises par la Thaïlande pour soutenir les prix locaux, et d’une hausse importante de la demande d’origine pakistanaise, selon la FAO. Sur un mois, les cours des variétés de riz indienne et thaïlandaise (25% brisure) ont enregistré des hausses respectives de 1,2% et 2,8% en décembre 2016. Sur l’année 2016, le cours du riz indien a baissé de 1,2% alors que celui du riz thaïlandais a progressé de 3,5%, par rapport à 2015.

Le sucre blanc

Concernant le sucre blanc, la production mondiale se situerait à 168,72 millions de tonnes pour la campagne 2016-2017, en progression de 2,1 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente. D’après l’Organisation Internationale du Sucre, la consommation mondiale de sucre serait également en croissance de 2,1%, sur la même période, pour se situer à 174,9 millions de tonnes. Pour la FAO, la forte baisse des cours internationaux du sucre en décembre 2016 est principalement imputable à une dépréciation continue de la monnaie brésilienne (le réal) par rapport au dollar, qui a stimulé les exportations de sucre du Brésil. Entre novembre et décembre 2016, le cours du sucre blanc a fléchi de 8,5%. En revanche, sur l’année 2016, il a augmenté de 33,8% par rapport à 2015. Sur le marché local, en décembre 2016, le prix du kilogramme de sucre raffiné en poudre a augmenté de 1,4% pour s’échanger à 600 FCFA.

Le pétrole Brent

L’ Agence Internationale de l’Energie (AIE), dans son rapport de janvier 2017, a tablé sur une offre mondiale de pétrole de 97,5 millions de barils par jour (mb/j) en 2017, soit des hausses respectives 0,1% et 1,1% par rapport aux prévisions de décembre 2016 et aux estimations de 2016. Concernant les prévisions de janvier 2017 de la demande mondiale de pétrole, elles sont estimées à 97,2 mb/j, en hausses respectives de 0,2% et 1,7%, respectivement, par rapport aux prévisions du mois passé et aux estimations 2016. En décembre 2016, le cours du baril de Brent s’est situé à son plus haut niveau depuis juillet 2015. Cette croissance est principalement liée à l’accord de réduction de l’offre de la part des grands pays producteurs de pétrole. Toutefois, sur un an, le cours du baril de Brent a reculé de 15,9% en 2016. Sur le marché local, en décembre 2016, les prix du litre de super carburant et du gas-oil sont restés inchangés par rapport à leurs niveaux respectifs de mars 2016 (695 FCFA et 595 FCFA).

Zachari BADJI