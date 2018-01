Construction de la permanence de l’Apr Les travailleurs de DDD servent une demande d’explication à Me Moussa Diop

REWMI.COM- Le directeur général de Dakar Dem Dikk a vendu au parti Apr un terrain appartenant à la société des transports publics. Les travailleurs de cette boite sont montés au créneau pour dénoncer que Me Moussa Diop ne s’est pas concerter avec eux avant de prendre la décision de cession. Ainsi, ont-ils envoyé une demande d’explication au Directeur général et au Conseil d’administration de ladite société. C’est le secrétaire général de l’union démocratique des travailleurs de DDD qui s’est prononcé à ce sujet. Selon Mamadou Goudiaby, la décision de morceler et de vendre une partie du dépôt du patrimoine foncier de DDD leur a été imposée par la Direction générale, le Conseil d’administration et même la hiérarchie. Sur ce, il se pose la question de savoir si les intérêts du patrimoine foncier ont suffisamment étaient sécurisés. A l’en croire, ils ont écrit à la hiérarchie pour être édifiés sur ce terrain qui serait vendu pour la construction de la permanence de l’Apr.

Cheikh Moussa SARR