Le consul du Sénégal à Paris s’improvise comédien

Est-ce l’idée qu’ils ont de la représentation diplomatique ? Le Consul du Sénégal à Paris, Amadou Diallo, s’improvise comédien en tenant un rôle dans une pièce de théâtre, la fameuse série «Doudou ak Fatou biir Paris». La preuve que nous sommes loin de l’époque où la diplomatie sénégalaise était chantée sur tous les toits du monde. Quand la charge de diplomate n’est plus confiée à des professionnels sortis de l’Ena mais à la clientèle politique, on a du mal à saisir la charge sacerdotale de cette responsabilité. Même pour faire passer un message, pour sensibiliser les immigrés, le consulat aurait dû recourir à des comédiens professionnels, rompus à la tâche et plus aptes à faire le «guignol» devant le petit écran. L’image du représentant de l’Etat du Sénégal à l’étranger, arborant son échappe vert-jaune-rouge dans une pièce théâtrale, cela passe mal !