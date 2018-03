Consultations et don de médicaments : Une association au chevet des populations de Hann Bel-Air

Plus d’une dizaine de médecins, des paramédicaux et aides-soignants ont été mobilisés, le 10 février 2018, pour offrir des soins médicaux aux populations de Hann Bel-Air et environs. Cette action de solidarité en faveur des personnes démunies est organisée par l’association Friends of Mamadou Guissé (Fmg) en collaboration avec l’Ong américaine Weer Africa. Selon le président Guissé, par ailleurs responsable politique Apr à Hann Bel-Air, cette journée de consultations médicales et de don de médicaments entre dans le cadre de l’année sociale décrétée par le président Macky Sall. « J’ai reçu cela comme un appel. C’est pour cette raison que nous avons organisé cette activité en faveur des populations qui ont un problème d’accès aux soins de santé », a-t-il justifié. M. Guissé a informé avoir quitté les Etats-Unis pour apporter sa contribution à la construction du Sénégal, à travers des actions sociales et politiques. Santé, éducation, environnement, emploi des jeunes et autonomisation des femmes sont ses domaines d’intervention. « Cette journée entre dans le cadre de mes activités sociales en faveur des plus démunies », a-t-il précisé, souhaitant la pérenniser.

Les responsables de Fmg et Weer Africa ont sensibilisé les populations sur des pathologies chroniques. La présidente de l’Ong américaine, Fatou Diatara Faye, a rappelé que sa structure mène souvent des actions de sensibilisation pour aider les populations à prévenir les maladies chroniques.

Dr Papa Amadou Ndiaye Koné, médecin à l’hôpital de Grand Mbour, s’est réjoui de cette activité. D’après lui, les consultations médicales permettent souvent de déceler des pathologies chroniques chez certains individus. Les populations présentes ont également bénéficié de dépistages gratuits du diabète et de l’hypertension artérielle. Les bénéficiaires, à l’image de Mme Khady Guèye, ont salué l’organisation de ces consultations. « Nous souhaitons que ces genres d’activités soient organisées chaque mois parce que beaucoup de personnes sont malades et n’ont pas les moyens de se soigner », a-t-elle toutefois sollicité. Wally Cissé, un autre bénéficiaire, a salué cette opportunité offerte aux personnes démunies de pouvoir se soigner.

Eugène KALY