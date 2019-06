Contrats des ressources naturelles du Sénégal: Les propositions de Sonko

En conférence de presse, le leader des Pastef réclame la renégociation de tous contrats des ressources naturelles du Sénégal liés au pétrole, au gaz, au fer, à l’or et au zircon.

«Si les Sénégalais nous avait fait confiance, nous allions renégocier tous les contrats. Je vous garantis qu’on a les moyens et les leviers de les renégocier. En 2005, Eva Morales a renégocié tous les contrats en Bolivie, et aujourd’hui, la Bolivie gagne 72% de ses ressources naturelles. Macky Sall peut pas ne renégocier parce qu’il a signé en connaissance de cause. Et aujourd’hui, il n’osera jamais regarder les mêmes personnes pour leur dire qu’il veut renégocier les contrats », a-t-il déclaré.

« Les exigences, c’est de mettre la pression sur l’ensemble de ces entreprises, mais l’exigence fondamentale pour le peuple sénégalais, pour tous ceux qui veulent se battre, c’est la renégociation totale, entière et complète de l’ensemble des contrats qui ont été signés dans le domaine du pétrole, du gaz, du fer, de l’or, des ressources halieutiques et du zircon », a ajouté Ousmane Sonko.

Qui pense que cela pourra nous permettre de multiplier le budget de l’Etat du Sénégal du simple au quintuple en moins de 5 ans.