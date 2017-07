De nombreux cas de noyade sont enregistrés, surtout pendant les moments de forte canicule où les jeunes vont à la mer pour se baigner. Pour lutter contre ce fléau, ainsi que la consommation de drogue qui fait aussi beaucoup de victimes, les membres du mouvement « Kaay Woné Sa Bopp » ont organisé des campagnes de sensibilisation dans la banlieue.

L’organisation de beaucoup d’activités dans la commune de Yeumbeul Nord par « Kaay Woné Sa Bopp », vise à conscientiser les populations mais aussi les autorités. Pour Awady, président de ce mouvement, « lutter contre les maladies en cette période de l’hivernage est l’affaire de tous. Les programmes qui seront déroulés par « Kaay Woné Sa Bopp » permettront aux acteurs qui s’engagent à solutionner les problèmes que rencontrent les populations, d’avoir un aperçu sur les risques des conditions de baignades au niveau la mer. Lutter contre le paludisme qui fait des ravages, est le thème qui a été choisi par la structure pour inviter citoyens à être vigilants par rapport à plusieurs maux qui gangrènent la société », dira-t-il. Awady ajoute que « les responsabilités restent partagées par les parents et les autorités, surtout pour écarter de la société la consommation de drogue constatée chez les jeunes. Des pratiques qui impactent négativement sur la santé humaine. « Kay Woné Sa Bopp, qui joue un rôle d’alerte, déroule également des festivals où sont invitées les autorités locales. Les artistes qui seront de la partie vont devoir s’exprimer pour exhiber leur talent car Yeumbeul Nord regorge de ressources humaines capables de rendre la banlieue émergente, à travers des exposés et autres manifestations », explique toujours le président du mouvement. D’après notre interlocuteur, la structure qu’il pilote fait un travail que les communes devraient faire. Pour faire un rapport sur son bilan depuis le début des activités, Awady souligne que « beaucoup d’autres mouvements, issus de la banlieue, commencent à adhérer à sa cause. Et que les populations sont aujourd’hui conscientes des conséquences des risques des baignades non autorisées, de la consommation de la drogue et elles sont prêtes à se protéger elles-mêmes pour éviter d’être frappées par certaines maladies comme le paludisme. Un appel a donc été lancé à l’endroit des autorités et autres bonnes volontés pour soutenir « Kaay Woné Sa Bopp » qui s’engage dans un combat contre ces différents maux qui gangrènent la société, conclut-il.

Sada Mbodj