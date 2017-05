Coopération : 80 % des bourses chinoises attribués à l’Afrique

Le Soleil- La coopération entre l’Afrique et la Chine se porte à merveille. Sur l’ensemble des bourses accordées par ce pays, les 80 % sont à l’Afrique. Mieux, la Chine a dégagé une enveloppe de 2 milliards de dollars, soit environ 1140 milliards de FCfa, pour le Centre chinois pour la prévision des maladies à Addis-Abeba.

Selon Feng Yong, de la Commission nationale de santé et de la planification familiale de la République populaire de Chine, 80 % de l’ensemble des bourses chinoises accordées aux étudiants étrangers reviennent à l’Afrique. Il animait, hier, à Beijing, une conférence sur la coopération sanitaire avec le continent noir. Concernant précisément le domaine de la santé, M. Feng a souligné que son pays a construit, ces cinq dernières années, 100 hôpitaux et cliniques en Afrique, organisé 120.000 sessions de formation, accordé des bourses d’études à 150.000 étudiants et renforcé les capacités de 500.000 professionnels.

Depuis 1963, a-t-il ajouté, la Chine a envoyé des équipes médicales dans une quarantaine de pays africains. A l’en croire, présentement, 989 professionnels de la santé chinois sont en mission sur le continent. En 2015, a précisé Feng Yong, la Chine a dispensé 113 sessions de formation médicales à des Africains, formé 2.102 personnes et accordé 812 bourses à des Africains dans le domaine de la santé.

Le 24 avril dernier, en Afrique du Sud, s’est tenue la cinquième table ronde Chine-Afrique à laquelle ont pris part 350 chercheurs et officiels. La Chine effectue des opérations de cataracte dans plusieurs pays africains, tels que l’Éthiopie, le Ghana ou le Maroc. Le pays a aussi aidé à endiguer la malaria aux Comores et au Malawi. Il entretient, en outre, une coopération pharmaceutique avec des pays comme le Mali, le Nigeria et l’Ouganda. De même, il a appuyé les pays affectés par la maladie à virus Ebola en leur construisant des hôpitaux et en donnant du matériel médical.

Dans la cadre de la coopération Sud-Sud, la Chine a dégagé une enveloppe de 2 milliards de dollars, soit 1140 milliards de FCfa environ, pour le Centre chinois pour la prévision des maladies à Addis-Abeba, en Éthiopie. Ce centre aura une antenne au niveau de chacune des cinq régions du continent. Au titre des engagements pris par son pays, M. Feng a rappelé que la Chine va assister l’Afrique à développer son système de santé publique et sa politique sanitaire. Ainsi, la République chinoise est disposée à appuyer les Africains dans la surveillance des maladies, le renforcement de la prévention et le traitement de la malaria, le renforcement de la santé de la reproduction, infantile et maternelle. Il va aussi appuyer la coopération entre une vingtaine d’hôpitaux en Afrique et autant en Chine.

Aly DIOUF, Correspondant à Beijing