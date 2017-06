Coopération scientifique et technique : Lancement d’un plan d’action triennal entre le Sénégal et l’Afrique du Sud

Le Soleil- Agriculture, énergie, santé, nanotechnologies et technologies des lasers, Tic et applications. Ces domaines de recherche vont constituer les axes de la coopération scientifique et technique entre le Sénégal et l’Afrique du Sud. Ces deux pays, qui avaient signé un Plan d’action triennal conjoint en mars 2016, vont intensifier leur collaboration dans le domaine scientifique et technique. Avec un système de recherche scientifique performant qui associe universités et centres de recherche spécialisés, l’Afrique du Sud a aussi une grande expérience dans le développement de programmes de coopération entre secteur public et privé.

Le Sénégal veut ainsi s’appuyer sur cette grande expérience. Selon le Pr Mary Teuw Niane qui présidait, avec une délégation sud-africaine, un atelier de partenariat scientifique entre le Sénégal et l’Afrique du Sud, avec cette nouvelle dynamique, les chercheurs des deux pays vont travailler ensemble dans les domaines prioritaires qu’ils auront définis d’un commun accord. L’accent sera aussi mis sur la formation avec des échanges d’étudiants et de chercheurs pour contribuer aux axes de développement du Sénégal. La délégation sud-africaine, qui comprend le directeur de la Coopération bilatérale du ministère de la Science et la Technologie, des universitaires et membres de recherche, a visité certaines structures de recherche du Sénégal. La chargée d’affaires de l’ambassade d’Afrique du Sud au Sénégal, Clara Kiesewetter, est revenue sur la longue tradition de coopération entre les deux pays qui a commencé par le soutien du Sénégal à la lutte contre l’apartheid. Un partenariat qui s’est élargi à la culture et, aujourd’hui, dans le domaine de la recherche scientifique et technique. L’Afrique du Sud produit, à elle seule, près d’un tiers des publications scientifiques du continent et occupe la première place en Afrique dans de nombreuses disciplines. O. NDIAYE