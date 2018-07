Coopération sino-sénégalaise : Macky et XI  Jinping pour renforcer le partenariat 

Rendre la relation politique sino-sénégalaise plus étroite et plus solide, faire fructifier davantage leurs coopérations bilatérales, promouvoir une coordination plus étroite dans les affaires internationales et stimuler la coopération avec la Chine, sont les raisons de la visite de XI Jinping, président de la République populaire de Chine au Sénégal, les 21 et 22 juillet prochains.

Quatre objectifs seront au menu de la visite au Sénégal du président de la République populaire de Chine, XI Jinping, les 21 et 22 juillet 2018. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse par Zhang Xun, ambassadeur de Chine au Sénégal. D’après le diplomate, le premier motif est de rendre la relation politique sino-sénégalaise plus étroite et plus solide. Ainsi, les deux parties aborderont les relations bilatérales avec une vision stratégique et à long terme, et se soutiendront plus fermement, notamment sur les questions touchant les intérêts vitaux et les préoccupations majeures, de sorte à hisser la confiance mutuelle politique à un niveau plus élevé. Faire fructifier davantage leurs coopérations bilatérales mutuellement avantageuses, est le deuxièmement point attendu. De ce fait, précise Zhang Xun, Sénégalais et Chinois discuteront pour renforcer la synergie des planifications de développement approfondies et la coopération pragmatique afin de mieux servir le développement des deux pays, au plus grand bénéfice des deux peuples. Le troisièmement est de promouvoir une coordination plus étroite dans les affaires internationales. « Les deux Etats renforceront les consultations sur les questions internationales telles que la réforme du conseil exécutif de l’ONU, la préservation de l’ordre internationale du libre-échange, du multilatéralisme et la lutte contre des changements climatiques », a expliqué M. Xun. Et d’ajouter que le quatrième point est de stimuler la coopération entre la Chine et les pays africains, très attachés au rôle important que joue le Sénégal en tant que grand pays sous régional. « La Chine entend œuvrer ensemble avec le Sénégal pour faire de la relation sino-sénégalaise un exemple de la coopération d’amitié entre la Chine et les pays ouest africains, en vue de promouvoir le développement global et équitable du partenariat de coopération sino-africaine », a-t-il souligné. Selon ce dernier, les deux Chefs d’Etat témoigneront la signature de plusieurs accords et visiteront ensemble un projet de coopération. Le président chinois conduira une forte délégation avec quatre dirigeants chinois au rang des Vice-Premiers ministres. Lors de cette visite, XI Jinping et Macky Sall discuteront également du sommet de Beijing, du forum sur la coopération sino-africaine ainsi que de questions d’intérêt commun. A l’en croire, cette visite revêt une importance significative car c’est la première à l’étranger du Président XI Jinping depuis sa réélection, mais aussi la première fois qu’il effectue une telle visite dans un pays d’Afrique de l’ouest. En plus, dira-t-il, le Sénégal est la première étape sur le continent africain, ce qui montre pleinement l’attachement du président lui -même et de la partie chinoise aux relations sino-sénégalaises.

La Chine contre le protectionnisme commercial

S’agissant la tension commerciale entre la Chine et les USA, Zhang Xun a laissé entendre : « Nous ne souhaitons pas voir les divergences devenir un conflit ou une confrontation, encore moins une guerre commerciale. Cela n’apporte aucun bénéfice à n’importe quel pays. Au Début, la Chine a fait du maximum pour que les parties concernées puissent adopter une attitude objective sur le processus sur la mondialisation, y compris des difficultés qui subsistent et gérer les divergences commerciales ». Selon toujours l’ambassadeur de Chine au Sénégal, pour ce faire, les différentes parties doivent travailler dans le même sens. Mais des actions « erronées » unilatéralismes de la partie américaine ont violé les règles de l’Organisation mondiale du Commerce. « La Chine s’oppose à l’unilatéralisme et au protectionnisme commercial. Nous faisons de notre mieux pour conduire les parties concernées à adopter une attitude objective sur le processus de la mondialisation ».

Zachari BADJI