La Corée du Nord annonce le rétablissement du téléphone rouge avec Séoul

Trump circonspect

Pour autant, malgré l’enthousiasme de Séoul à l’idée de reprendre le dialogue, le doute est de mise aux Etats-Unis. « C’est peut-être une bonne nouvelle, peut-être pas – nous verrons ! » a réagi Donald Trump dans un tweet ce mardi 2 janvier.Le département d’Etat américain se dit prêt à accepter une rencontre intercoréenne, mais il affirme douter de la « sincérité de Kim Jong-un ». Il craint que la main tendue par le régime ne vise en réalité à « enfoncer un coin » dans l’alliance entre Séoul et Washington.Un peu plus tôt, Donald Trump a d’ailleurs violemment réagi au discours du dirigeant nord-coréen dans lequel il affirmait que « le bouton nucléaire » était sur son bureau. « Moi aussi j’ai un bouton nucléaire sur mon bureau, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que celui [de Kim Jong-un] », a tweeté le président américain Donald Trump.