La Corée du Sud touchée aussi par les révélations sexuelles du mouvement MeToo

Situé à la 118e place sur 144 sur un indice du Forum économique mondial en matière d’égalité des sexes, le pays est désormais également secoué par le mouvement « Me Too », qui n’avait jusque-là guère eu d’écho dans le Pays du matin calme. Depuis plusieurs semaines se multiplient les révélations, qui touchent plusieurs personnalités des milieux artistiques et des affaires.