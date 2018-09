Corruption à l’Iaaf: Les aveux de Diack-fils

Interrogé par les éléments de la sûreté urbaine de Dakar dans l’affaire de corruption présumée à l’Iaaf dont il est impliqué, Pape Massata Diack a livré sa version des faits. Libération qui a percé l’enquête souligne que Diack-fils parle de « compromis » et non de « deal. » Massata Diack a confié à la Sûreté urbaine que les ministres des Sports et le président de l’Association Russe d’Athlétisme avait proposé un deal à son père Lamine Diack pour ne pas affecter les championnats du monde Moscou 2013 et Pékin en contrepartie du soutien de sponsoring VTB à l’Iaaf. Quid de l’argent Russe reçu par son père ? « Je nie toute forme de négociations entre un officiel de l’Iaaf ou de moi-même avec des athlètes Russes (…) », a-t-il martelé.