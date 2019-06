Corruption à l’Iaaf: Diack-fils encore éclaboussé

Un courriel que The Guardian avait déjà cité, et que Mediapart a également consulté, montre que le 4 octobre 2011, Papa massata diack (surnommé Pmd) se rend à Doha avec une délégation de l’Iaaf chargée d’évaluer les sites susceptibles d’abriter les épreuves du mondial 2017.Deux jours plus tard, il écrit à un Qatari qu’il appelle« cher cheikh Khaled ».

Le « président » en question est selon toute vraisemblance l’ancien président de la fédération internationale d’athlétisme, son père Lamine Diack. Quant au contrat, il s’agit vraisemblablement de celui conclu entre sa société Pamodzi et oryx Qsi, la société dirigée par un des frères de Nasser al-Khelaïfi. Pmd joint en effet dans le même courriel à « cheikh Khaled » le numéro de compte sénégalais de Pamodzi, ainsi qu’un document que lui avait «demandé Qsiou oryxQsi » prouvant qu’il est l’agent officiel de l’Iaaf.

Huit jours plus tard,oryxQsi fait un premier virement de 3 millions de dollars à Pamodzi au Sénégal –un second de 500000 dollars suivra le 7 novembre. Tamim al-thani, qui a succédé à son père Hamad en 2013, était à l’époque des faits prince héritier, président du comité olympique du Qatar, membre du comité exécutif du comité international olympique (cio), et chargé par son père de piloter la stratégie du richissime émirat gazier pour décrocher les plus prestigieuses compétitions sportives – dont l’attribution fin 2010 de la coupe du monde de football 2022, visée par plusieurs enquêtes pour corruption.

Le cheikh Khaled al-thani est le fidèle bras droit de tamim althani depuis plus de dix ans. Il est, aujourd’hui encore, directeur de cabinet de l’émir et « directeur du diwan amiri » (« palais de l’émir », l’élysée qatari). Le courriel suggère que Papa Massata Diack était aussi en contact direct à l’époque avec le prince héritier. Pmd écrit en effet au directeur de cabinet de Tamim al-thani qu’il ne se sentait pas tenu d’envoyer à oryx Qsi l’attestation prouvant qu’il est l’agent de l’iaaf, mais qu’il « la doit à votre altesse et à vous même, car vous seuls connaissez le rôle que je joue dans ce dossier ». Au Qatar, le titre d’« altesse» est réservé à une poignée de membres les plus éminents de la famille royale, dont l’émir, ses épouses et le prince héritier.

Le courriel du 6 octobre 2011 est donc explosif. Jusqu’à présent, Tamim al-Thani et son directeur de cabinet n’étaient pas apparus dans l’enquête déjà bien fournie menée par l’équipe du procureur Jean-Yves Lourgouilloux,du Parquet national financier(Pnf), puis par le juge Renaud vanRuymbeke. Sollicités par Mediapart et The Guardian, ils n’ont pas donné suite.