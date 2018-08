Corruption à l’Iaaf : Nuzman enfonce Massata Diack

Pape Massata Diack est encore cité dans le scandale présumé de corruption qui éclabousse l’Iaaf. Le président du Comité olympique brésilien, Carlos Nuzman, soupçonné d’avoir donné des pots de vin au Sénégalais Lamine Diack via son fils Massata Diack a comparu hier devant le tribunal pénal fédéral du Brésil. Selon Les Echos, les procureurs ont exhibé des mails qui attestent des versements financiers vers les comptes de Massata Diack. Nuzman, qui s’est lavé à grande eau, confirme soutenant que ces messages étaient courants et qu’il ne savait pas de quoi il s’agissait. « Je n’ai répondu à aucun courrier de Papa Diack, mais un jour, il m’a dit que tout était résolu dans l’un des courriers que j’ai reçus, et je ne savais comment cela avait été résolu », a-t-il déclaré au tribunal. Une situation qui corse davantage la situation de Massata Diack, selon Les Echos, qui signale que Diack Fils a intérêt à ne pas bouger du Sénégal.