Urgent: Bolloré va quitter l’Afrique

Dans un entretien accordé au « journal du dimanche », Bolloré n’écarte pas l’idée de quitter le continent africain. Au motif que le continent africain n’est plus ce qu’elle était et s’éloigne de plus en plus «des clichés d’une Afrique misérabiliste». «Je vois les buildings, les réseaux informatiques se créer, le souhait d’une vigoureuse jeunesse pour dessiner un futur démocratique et serein. Arrêtons ce traitement inexact et condescendant des Africains », martèle-il sur la Rfi. L’entrepreneur français pense même que «dans un futur proche, la France aura plus besoin de l’Afrique que l’inverse.