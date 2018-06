corruption dans les partis politiques: La famille libérale de Johannesburg porte le combat  

Le réseau libéral africain a organisé une rencontre à Johannesburg, sur la lutte contre la corruption au sein des partis politiques.

Me Djibril War a représenté lors de cette rencontre le Chef de l’Etat dans la capitale Sud-africaine, qui a accueilli depuis le 31 mai les délégations des différents partis libéraux du continent africain. Le thème de cette rencontre initiée par le Réseau libéral africain (RLA) et son partenaire la Fondation Naumann était: « Le combat contre la corruption au sein des partis politiques ».

Dans la délégation sénégalaise, on pouvait noter l’Alliance Pour la République, représentée par maître Djibril War, Directeur de l’Ecole du Parti, celle du Parti Rewmi, représenté par son Secrétaire général Lamine Ba, ancien ministre dans le gouvernement du Président Abdoulaye Wade.

Ainsi, dans une ambiance très chaleureuse, les délégués ont échangé sur ce mal du siècle et fait un diagnostic sans complaisance des sources du mal et préconisé des solutions.

Maître Djibril War a exposé le dispositif textuel préventif et répressif du Sénégal, notamment le cadre juridique, judiciaire et législatif tel que l’OFNAC, CENTIF. Cette rencontre était aussi une occasion pour préciser la nécessité de promouvoir la sensibilisation par la formation politique du militant depuis son jeune âge, davantage de démocratisation et de justice dans la promotion l’accès aux postes de responsabilité du militant. Il n’a pas manqué de rappeler le credo de sa formation civique, politique qui est l’emblème de l’Ecole du parti APR à savoir : « UN MILITANT BIEN FORMÉ EST UN CITOYEN MODÈLE ».

Le député a rappelé que le Gouvernement libéral du Sénégal, sous le magistère du Président Macky Sall, a bien pris en compte cette préoccupation à travers l’adoption par référendum, en juin 2016, d’une loi innovante portant Modernisation des Partis Politiques. Avec cette loi constitutionnelle, les partis politiques de la

majorité comme de l’opposition seront mieux organisés, et vont bénéficier de l’appui financier de l’Etat pour leur fonctionnement.

Khady Thiam COLY