Côte d’Ivoire- Guillaume Soro demande « pardon à Gbagbo et aux Ivoiriens »

Un message qui ne passe par inaperçu. Sur son compte facebook, le président de l’Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion Guillaume Soro a demandé jeudi, en vue d’une réconciliation nationale, «pardon aux Ivoiriens» et «même» à son principal adversaire du passé, l’ex-président Laurent Gbagbo, écroué depuis 2011 à La Haye où il est jugé par la CPI.

Dans ce message, celui à qui l’on prête des ambitions présidentielles estime qu’« aujourd’hui, la Côte d’Ivoire a plus que besoin de pardon et de réconciliation. Je veux demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j’ai pu faire (…) à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à mes aînés (…) et même au président Laurent Gbagbo »

Voici l’intégralité de son message.