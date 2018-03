Côte d’Ivoire L’APR implose !

La situation de l’Alliance pour la République (APR) se complique de plus en plus au pays de la Lagune d’Ebrié.

L’Alliance pour la République (Apr) de Côte d’Ivoire se trouve dans une situation aux antipodes de la ligne du parti. Après Abidjan, le feu couve au centre du pays, notamment à Bouaké, à Yamoussoukro et au niveau des localités environnantes. Pour alerter sur les risques d’implosion du parti, les apéristes du pays de Houphouët ont fait face à la presse pour dénoncer cette situation caractérisée par ‘’l’arrogance, le manque d’efficacité du Consul Abdou Karim Basse, de son acolyte Négri, et surtout du coordonnateur de l’APR en Côte d’Ivoire, Dame Faye, qui manque de volonté, ne faisant rien pour massifier le parti’’. Pourtant, révèle Mme Coumba Hane, Présidente des femmes de l’Apr à Bouaké, ‘’tous ces responsables suscités ont été récompensés par le Président Macky Sall qui ne leur doit plus rien. Cerise sur le gâteau, un poste de conseiller économique, social et environnemental a été offert à l’APR de Côte d’Ivoire en la personne de Monsieur Samba Diop, a-t-elle indiqué. ‘’Malgré tout cela, notre parti est inerte, amorphe’’, déplore Mme Basse, la mort dans l’âme. ‘’Nous avons besoin d’hommes de valeur, capables de gagner la présidentielle de 2019, dès le premier tour’’, larmoie-t-elle. ‘’Au nom des femmes du centre de la Côte d’Ivoire, nous invitons les dirigeants de l’APR au Sénégal d’être plus regardants envers les militants, surtout les femmes et les jeunes, qui ne se retrouvent plus dans la démarche de leurs responsables coachés par l’honorable député Saïbatou Aw, ‘’invisible’’, a-t-elle fait savoir. ‘’Tous ces responsables ne sont pas les bienvenus au centre du pays où ils sont déclarés persona non grata’’, a-t-elle menacé. Ainsi rappelle-t-elle, lors des dernières élections législatives, sur plus de 19 000 inscrits il n’y a eu que 2 500 votants. Si rien n’est fait d’ici la présidentielle de 2019, la situation peut se compliquer, alerte Mme Basse. A l’en croire, l’’image de ces responsables sénégalais qui dirigent l’APR au pays de la lagune d’Ebrié ne passe plus. ‘’Le sauveur de cette situation peut être Monsieur Tidiane LY qui a tout le temps œuvré dans le social, surtout à l’endroit des femmes’’, a-t-elle conclu.

M BA