La Côte d’Ivoire remplace le Sénégal

C’est officiel. La Côte d’Ivoire va abriter la sixième et dernière fenêtre du tournoi de basket-ball qualificatif au Mondial en Chine. Désigné en premier, le Sénégal, via la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), s’était désisté en raison de la tenue de la présidentielle du 24 février 2019. Ces éliminatoires zone Afrique de l’édition 2019 de la Coupe du monde chez les hommes, se joueront, finalement, du 22 au 24 février 2019 dans la capitale ivoirienne. Le groupe F est composé du Nigéria, déjà qualifié, du Sénégal, de la République centrafricaine, le Mali, le Rwanda et la Côte d’Ivoire, pays organisateur. Classée deuxième à l’issue du tournoi précédent, la bande à Gorgui Sy Dieng est à une victoire de la qualification. Le prochain match du Sénégal aura lieu le vendredi 22 février 2019 face au Rwanda. Le Mondial aura lieu en Chine du 31 août au 15 septembre 2019.