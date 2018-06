Il couchait avec sa belle fille depuis 5 ans

Trois ans de prison ferme, c’est la peine qu’a écopée Pape Mor Diouf reconnu coupable d’abus sexuels sur une mineure. En effet, le mis en cause couchait avec sa belle-fille de 13 ans depuis 5 ans.

Selon Les Échos, les faits ont eu lieu à Touba. Ainsi, la victime a révélé qu’elle vivait avec son beau-père et sa mère dans une chambre et ce dernier abusait sexuellement d’elle à chaque fois que sa mère était sortie. L’accusé interrogé, a contesté les faits et soutient que cette affaire se résume à un règlement de compte avec le grand frère de son épouse, qui a toujours juré de le faire condamner.