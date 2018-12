Coumba Gawlo : «Je ne suis pas  lesbienne »

La chanteuse Coumba Gawlo Seck répond à ceux qui l’accusent d’être attirée par les filles. « Ceux qui disent cela ignorent tout de ma vie privée. Que les gens arrêtent. Je ne suis pas lesbienne, ces propos me font mal », a martelé la Diva de la musique sénégalaise. Sur sur son célibat, Coumba Gawlo estime qu’elle n’est pas encore vieille, juste qu’elle a très tôt démarré la musique. « J’ai la malchance d’être célèbre, c’est juste ça. Il y a des femmes qui sont à la Sontale et un peu partout ailleurs qui ont le même âge que moi et qui n’ont pas de mari », souligne-t-elle précisant que c’est la dernière fois qu’elle parle de son mariage. Coumba Gallo Seck, présentait samedi dernier, son nouvel album « Terrou War.»