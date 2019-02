Coumba Gawlo vit bien son célibat: La preuve par l’image

Elle a pourtant tout pour plaire aux hommes et trouver chaussure à son pied remarque Sunubuzz. Son talent fait que Coumba Gawlo a très tôt été une femme indépendante financièrement.

Pourtant, la diva à la voix d’or demeure dans le cercle des célibataires. De plus, les rumeurs de lesbianisme qui ont circulé sur elle ont poussé Sunubuzz à se poser la question de savoir : Pourquoi le mariage n’est pas une obsession pour Coumba Gawlo ?

Première disque d’or féminine du Sénégal, Coumba a appris dès le plus jeune âge à se battre et à persévérer pour atteindre ses objectif et réaliser son rêve. Un parcours semé d’embûches pour une jeune fille issue d’une famille modeste. Mais Coumba n’a pas lâché, elle a su tirer son épingle du jeu et ses efforts ont fini par payer.

Cependant, malgré cette victoire face aux rudes épreuves de la vie, n’a pas réussi à dompter son coeur, elle même l’a affirmé “J’ai réussi à tout surmonter, à tout gérer, mais je ne peux pas affronter l’amour”. Elle a alors dû faire le choix de reléguer l’amour au second plan au profit de sa carrière. Surtout au sénégal, réussite professionnelle rime rarement avec vie sentimentale pour les femmes. En effet, les hommes ont plutôt tendance à les éviter, ce qui fait que ces femmes souffrent de leur indépendance financière et professionnelle. Et c’est ce qui est malheureusement arrivé à Coumba Gawlo qui voudrait bien se marier mais peine à trouver chaussure à son pied, même si il est vrai qu’elle a, par le passé, refusé nombre de prétendants.

D’après certaines indiscrétions, la diva « a déjà préparé son nid d’amour » et « elle est toute prête pour rendre heureux son futur roi ». Coumba décrit son futur mari : « L’homme dont je rêve, moi, j’aimerais qu’il soit intelligent, fin, généreux et d’une forte personnalité. » Espérons qu’elle trouvera enfin son « homme » pour mettre fin à son célibat chronique !

Avec sunubuzzsn