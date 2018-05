Le coup de panique du Barça pour Griezmann

Après les mauvaises expériences Verratti et Bellerin la saison dernière, le Barça commence sérieusement à s’inquiéter pour un Antoine Griezmann. Alors que le transfert leur paraissait bouclé depuis de longues semaines, tout pourrait voler en éclat.

Le Barça va peut-être devoir revoir sa copie en matière de transfert. Antoine Griezmann pour 100 millions d’euros, l’aubaine était belle et les négociations abouties avec le clan de l’international tricolore. Oui mais voilà, le forcing effréné de l’Atlético Madrid, les marques d’affection de tout le club, l’augmentation de salaire et le succès en Ligue Europa ont manifestement fait effet dans l’esprit de « Grizi ». A tel point qu’il aurait désormais changé d’avis pour mieux rester à Madrid.

Le Barça a donc décidé de réagir et le propos de Lionel Messi lui-même ne doit absolument rien au hasard. « Evidemment qu’il me plaît, c’est l’un des meilleurs », a déclaré l’Argentin pour la radio RAC 1. Une manière d’officialiser la bienvenue de tout le vestiaire.



Il n’en reste pas moins que la direction du Barça peut clairement s’inquiéter et doit même désormais songer très sérieusement à un plan B. L’an dernier, Semedo et Paulinho étaient arrivés à la place de Bellerin et Verratti. En cas de refus de Griezmann, c’est toute la politique de recrutement qui s’en trouverait chamboulée. Car un joueur avec les qualités du Tricolore à ce tarif et qui connaît si bien la Liga, ça n’existe pas.