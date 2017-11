Le coup de sang de Patrice Evra scandalise l’Europe

Le coup de sang d’Evra scandalise toute l’Europe, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Insupportable

Aujourd’hui, vendredi 3 novembre, toute l’Europe ne parle que de ça. Le geste de Patrice Evra. Avant la rencontre de son équipe en Ligue Europe, le latéral gauche a adressé un coup de pied à l’un des supporters de l’OM venu faire le déplacement jusqu’au Portugal, dans le stade du Vitória Guimarães. « Insupportable » se retrouve en titre du journal L’Équipe ce matin avec cette photo déjà mythique du coup de pied. « Evra, mauvais kung fu panda », juge La Provence qui fait référence aux célèbres vidéos du lundi d’Evra. Le quotidien local parle également d’une soirée « cauchemar », où en plus de tout ça, l’OM a perdu 1-0, et a concédé deux expulsions. Celle d’Evra, avant la rencontre, et celle de Kamara, en fin de rencontre.

Une première dans l’histoire ?

Ce carton rouge de Patrice Evra avant le match est une première dans l’histoire moderne de cette compétition. En effet, selon Opta, « Patrice Evra est le premier joueur à se faire expulser avant le début d’un match dans l’histoire de la Ligue Europa ». Bien entendu, ce n’est pas une première dans l’histoire du football. Tout le monde se souvient du geste fou d’Eric Cantona il y a 22 ans, et en Italie ou en Angleterre, le parallèle entre les deux joueurs fait les gros titres. Cantona, alors à Manchester United, avait adressé un coup de pied à un supporter adverse, de Crystal Palace.

« Honteux », « disgrâce »

La différence ici, c’est que Patrice Evra a frappé son propre camp, et ça, les supporters de l’OM ne lui pardonneront certainement pas, comme juge le journal L’Équipe dans son article sur le sujet. Enfin, au Portugal, lieu de la rencontre et de la scène déjà mythique, le journal A Bola décide de titrer : « c’est honteux », avant de rappeler bien entendu la « grande victoire » du club portugais face à l’OM (1-0). En Angleterre, dans le Daily Express, on parle de « disgrâce ». En clair, de déshonneur pour son propre club.