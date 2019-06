Coup d’Etat constitutionnel à Bissau: Pereira accuse Macky

Le président du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) Domingos Simões Pereira a accusé aujourd’hui le chef de l’État bissauguinéen de tenter de réaliser un coup d’État, soutenu par le Sénégal, en vue de nommer un gouvernement une initiative présidentielle . « Vendredi, toute la journée, mais surtout la nuit, le président José Mário Vaz a organisé une opération de coup d’Etat consistant à nommer (Edmundo Mendes actuel ministre de l’intérieur ou Malam Sambu ambassadeur de la Guinée-Bissau en chine ) au poste de Premier ministre et avait installé des éléments des forces de défense et de sécurité partout dans la capitale et tous les services publics jusqu’à la nomination et l’investiture d’un gouvernement de son initiative », a déclaré Domingos Simões Pereira.« Nous soupçonnons en outre qu’il n’aurait pas reçu le feu vert de leur parrain de la sous-région (le président du Sénégal, Macky Sal), qui a coordonné toute cette opération et d’autres exactions du président José Mário Vaz », a-t-il déclaré.

