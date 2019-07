Coup KO: Les assurances d’Eumeu Sène

24 heures après le combat, le chef de l’écurie Tay Shinger et désormais ex roi des arènes rassure ses inconditionnels et dément les rumeurs selon lesquels il a été admis dans un hôpital de la place aussitôt après sa chute. « Je voudrais rassurer tout le monde particulièrement mes supporters. Je leur demande de ne pas s’inquiéter pour moi, je me porte bien, Dieu merci. Je ne ressens aucune douleur et je ne suis pas à l’hôpital. Je suis bien chez moi et tout se passe bien », a déclaré le lutteur de Pikine. Qui n’a pas manqué d’envoyer un message de félicitations au nouveau roi des arènes en l’occurrence Modou Lo. Aussi, Emeu Sène est revenu brièvement sur le déroulement du combat. « Je ne savais pas ce qui s’était. C’est mon frère qui m’a informé que j’étais Ko. Jamais je ne pensais que le combat allait terminer ainsi. Modou Lo mérite sa victoire et je le félicite », a soutenu le lutteur.