COUPE DU MONDE 2018 Quelles sont les chances du Sénégal ?

L’espoir pour le peuple sénégalais de vivre une seconde épopée internationale est grand, puisque le tirage les a placés dans un groupe abordable, le D, en compagnie de l’Afrique du Sud, du Burkina Faso et du Cap-Vert.

Les spécificités du football africain sont ainsi faites qu’à ce jour, les éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu en janvier 2019, viennent de commencer, alors que celles pour la Coupe du Monde ne sont toujours pas terminées. Un enchevêtrement inédit des calendriers qui ne doit pas faire oublier que le Sénégal est encore dans la course pour se qualifier à sa deuxième Coupe du Monde. En effet, sa première participation, en 2002, avait été formidable : le pays avait atteint les quarts de finale en éliminant notamment la France en phase de poules. Les deux premiers matchs ont laissé un sentiment mitigé aux Lions du Sénégal. Après une victoire logique face à la surprise capverdienne, les Sénégalais se sont inclinés en Afrique du Sud au cours d’un match qui a fait polémique, puisque le premier but a été inscrit sur un penalty sifflé pour une main inexistante de Kalidou Koulibaly, entraînant la chute du Sénégal. Troisième du groupe après deux journées, le Sénégal devra faire faire le plein de points face au Burkina Faso, a priori l’équipe la plus dangereuse du groupe, pour espérer se hisser à la première place du classement. Pourtant, l’équipe du Burkina Faso semble être la plus en forme du moment : en témoigne sa troisième place lors de la dernière édition de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations), alors que ce pays n’a encore jamais participé à une Coupe du Monde. Il faudra ensuite faire respecter la hiérarchie face au Cap-Vert et bien réceptionner l’Afrique du Sud. Si tout se passe bien, il y a donc de bonnes chances de voir l’équipe du Sénégal en Russie à l’été 2018. Vient alors la question de quel talent pourra faire preuve l’équipe du sélectionneur Aliou Cissé. Si un parcours aussi incroyable que celui de 2002 est difficile à envisager, il est loin d’être impossible. Tout dépendra certainement du tirage au sort et de la forme des meilleurs joueurs de l’équipe, Moussa Sow, Sadio Mané et Henri Saivet en tête. Bien sûr, concernant une éventuelle victoire finale, ce qu’aucun club africain n’a jamais réussi dans l’histoire de la compétition, il faudra beaucoup prier. BetStars ne leur donne ainsi qu’une chance sur 500 de s’imposer : une cote qui les place au même niveau que l’Islande, la Bolivie ou l’Australie, bien loin des favoris allemands, français et brésiliens. Mais un concours de circonstances favorables n’est pas à exclure. En se retrouvant par exemple dans le groupe d’une Argentine qui ne cesse de douter depuis leur terrible série de trois finales perdues consécutives, d’un club européen novice tel que le Monténégro et d’un habitué à la figuration comme la Nouvelle-Zélande, le Sénégal aurait toute ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale et, après, sur un match, tout deviendrait possible pour les coéquipiers du capitaine Kouyaté. Enfin, avant tout cela, il faudra d’abord se qualifier. Alors que le premier match de qualification à la CAN 2019 s’est bien déroulé, avec une victoire 3-0 contre la Guinée Equatoriale, et que cette compétition ne fera pas son retour avant mars 2018, il sera important d’être au rendez-vous à l’automne 2017 pour les quatre derniers matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2018, avec à la clé, un éventuel ticket pour la Russie qui enchanterait tout un pays. Premier rendez-vous le 28 août prochain, pour le match Sénégal-Burkina Faso.

Source : wiwsport.com