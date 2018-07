Coupe du monde 2018 : N’Golo Kanté, 1,68 m, « quinze poumons »

France's Ngolo Kante, right, fends off a challenge from Argentina's Lionel Messi during the round of 16 match between France and Argentina, at the 2018 soccer World Cup at the Kazan Arena in Kazan, Russia, Saturday, June 30, 2018. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Pinterest Aussi infatigable que discret, le milieu de poche s’impose, à 27 ans, comme un pilier des Bleus lors du Mondial, après sa nouvelle performance de l’ombre face à l’Argentine.

Les coups d’éclat du jeune prodige Kylian Mbappé (19 ans), auteur d’un doublé lors de la victoire (4-3) contre l’Argentine, éclipseraient presque celui qui, dans l’ombre, porte sur ses frêles épaules l’équipe de France en Russie. Cet affable soutier se nomme N’Golo Kanté. Il a 27 ans et traverse la Coupe du monde avec une gloutonnerie ogresque. Affamé sur chaque ballon, au sommet de son art, le petit (1,68 m) milieu défensif a joué l’intégralité des quatre rencontres disputées par les Bleus avant le quart de finale contre l’Uruguay, programmé vendredi 6 juillet à Nijni Novgorod. Ils ne sont que deux dans ce cas : lui et le défenseur Raphaël Varane. C’est dire le rôle prééminent attribué par Didier Deschamps à son infatigable sentinelle. Le sélectionneur a les yeux de Chimène pour le joueur du club londonien de Chelsea, dont l’endurance, le don d’ubiquité et la capacité à avaler les kilomètres amusent ses coéquipiers. « Il court partout, il a quinze poumons ! », pouffe le fantasque Paul Pogba, son complice dans l’entrejeu. « Tu le vois partout, abonde l’arrière gauche Lucas Hernandez. D’un seul coup, il sort de terre ! » « Avec lui, c’est comme si on jouait à douze », renchérit l’attaquant Olivier Giroud, son partenaire à Chelsea. En Russie, le volume de jeu et la constance de l’insatiable Kanté, désigné meilleur milieu récupérateur lors du premier tour, estomaquent les observateurs. Même le phénomène argentin Lionel Messi n’est pas près d’oublier le numéro 13 des Bleus (28 sélections, 1 but depuis 2016). En huitièmes de finale, la « Pulga » (la « puce ») a été complètement muselée par le milieu de poche, si prompt à lui mordre les mollets. Déjà sa chanson sur Internet

