Coupe du Sénégal de football 2017 : Mbour petite côte- Stade de Mbour- Finale 100% mbouroise

Mbour Petite Côte–Stade de Mbour ! C’est l’affiche de la coupe du Sénégal édition 2017. Les Stadistes ont composté leur ticket hier, dimanche 20 août, en s’imposant (1-0) devant le Port. Quant aux Pélicans, ils ont dû passer par les prolongations (107ème min) pour venir à bout la veille, de la formation de Teunguedji FC (1-0). Mbour qui pleure encore ses huit enfants morts dans les malheureux événements du 15 juillet dernier au stade Demba Diop, va retrouver le sourire avec Dame Coupe. Le rendez-vous pris pour l’histoire par les sportifs s’est concrétisé avec la finale de la coupe du Sénégal de football 2017 à 100% mbouroise. Les Pélicans et les Stadistes forment l’affiche 2017. En effet, Mbour Petite Côte a composté son ticket en disposant du Teunguedji Fc sur la marque (1-0) lors de la première demi-finale disputée ce samedi 19 août 2017 au stade Caroline Faye.

La réalisation libératrice ou le but qualificatif des Pélicans est signé Mame Adama Guèye lors de la deuxième mi-temps des prolongations à la 107ème minute de jeu. Sur les mêmes lieux et sur le même score, les Stadistes sont venus hier, dimanche 20 août à bout du Port de Dakar. Le but stadiste porte la griffe d’Ousmane lamine Ndiour à 75ème minute de jeu. Les équipes mbouroises renouent ainsi avec la finale de la coupe du Sénégal. Mbour Petite Côte (ex-Touré Kunda) a gagné et perdu une finale nationale. Tel n’est pas le cas pour le Stade de Mbour ne comptant qu’une seule expérience infructueuse face au Jaraaf de Dakar. Lamine Dieng, le coach de Teunguedji a déploré l’absence de son équipe type. Ce qui l’a obligé à colmater une formation pour ces demies.

Sur un autre registre, il s’est toutefois réjoui d’avoir assuré le maintien de Teunguedji Fc en ligue. Le coach adjoint de Mbour Petite Côte, Joe André E Baloucoune a insisté sur l’engagement de ses joueurs qui selon lui, ont livré un «match héroïque en résistant à l’impact physique de l’adversaire».

Il a adressé ses encouragements aux Portuaires avant d’annoncer la reprise des entraînements pour demain. Les clés de la qualification pour lui, ne sont rien d’autre qu’un «groupe homogène, réceptif». A l’en croire, «la finale est une fête et la jouer le plutôt sera le mieux».

Youssoupha Dabo, le coach du Stade de Mbour a pensé à un doublé historique en jouant sur un deuxième registre après la finale de la coupe de la ligue.

A l’en croire, gagner la coupe du Sénégal fait partie des objectifs. Il a toutefois déploré l’absence de justesse technique dans le jeu de ses poulains qui se sont compliqué la tâche en jouant dans les couloirs pour être dans un match difficile.

Quant au Sedina Tambédou, le coach portuaire, il dira : ‘’C’est dommage ! Ce n’est pas une déception, ni un objectif manqué. Si un objectif est raté, c’est le championnat qui est une déception, mais pas la coupe. On a pris un but sur une faute non sifflée. Notre équipe est restée longtemps sans jouer’’

