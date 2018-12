Coupes africaines: Jaraaf et Génération foot ratent leurs manches aller

APS) – Les équipes du Jaraaf et de Génération Foot ont été battues 0-2 lors des matchs aller des 16èmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Génération Foot, vainqueur de la Coupe du Sénégal, a perdu vendredi sa rencontre contre Hassania d’Agadir (Maroc). Le Jaraaf, champion du Sénégal a chuté ce samedi contre le WAC de Casablanca, champion d’Afrique 2017. L’équipe de la Médina va jouer son match retour le 22 décembre prochain au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar. Génération Foot va recevoir un jour plus tard au stade Ngalandou Diouf de Rufisque pour la manche retour.