Coupure de courant- Dakar dans le noir total

REWMI.COM- Les quartiers de Dakar sont plongés dand le noir depuis plusieurs heures. Mermoz, parcelles assainies Pikine et plusieurs autres quartiers sont privés d’électricité. La situation est d’autant plus inquietante que nous sommes à quelques heures des èlections legislatives. La Sènelec a t-elle choisi le black out total à dessein ou s’agit t-il d’une coupure comme on n’en voit plus depuis longtemps. En tout cas les commentaires vont bon train. Si certains pensent que c’est le materiel electoral qui est en train d’être acheminé d’autres parlent de situation bizarre surtout que l’insécurité est ambiante depuis maintenant plusieurs jours. Tout compte fait, le noir dans le quel est plongè la capitale fait peur.

Share This: