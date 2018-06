Coupures d’électricité dans les ménages : La Senelec va désormais réparer les dégâts

Les dégâts causés par les coupures d’électricité dans les ménages ne resteront pas suite, et pour cause. La Senelec s’engage désormais à réparer le préjudice subi par ses clients en cas de réclamation en réparation. La bonne nouvelle est du directeur général de la Senelec. Il l’a fait savoir lors d’une cérémonie de remise de chèque aux sinistrés de la cité Trésor de Guédiawaye. Selon L’observateur qui donne l’information, un guichet unique est mis en place pour recenser les réclamations en réparation. Mais il faudrait remplir un certain nombre de conditions. Il faut prouver, documents à l’appui la responsabilité de la Senelec. « Il faudrait que les Sénégalais s’inscrivent dans la procédure de normalisation, en demandant les facture des produits achetés », recommande le Dg de la Senelec. Matar Cissé ajoute : « Depuis 2016, la Senelec a eu à payer une centaine de millions de Fcfa en termes de dommage. Il y a un guichet unique pour centraliser toutes les réclamations et les traitements afin de réduire sensiblement les délais. Nous avons une centaine de réclamations par an », déclare-t-il.